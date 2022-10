Il Gruppo Teatrale Crennese in scena alle Arti con “Doc”

Il Gruppo Teatrale Crennese inaugura sabato 29 ottobre la rassegna amatoriale alle Arti di Gallarate. E lo fa con lo spettacolo “Doc”, una nuova produzione dell’apprezzata compagnia di base a Crenna.

Ma che cos’è un DOC?

Il DOC è un disturbo ossessivo compulsivo caratterizzato da pensieri, immagini o impulsi ricorrenti che innescano ansia e, spesso, obbligano la persona che ne soffre ad attuare azioni ripetitive per tranquillizzarsi.

Sei persone si ritrovano nella sala d’aspetto di un noto psicoterapeuta in attesa di essere ricevuti…non solo il medico non arriva, ma l’appuntamento è stato dato a tutti alla stessa ora! Già questo basterebbe a rendere la situazione insolita…ma la particolarità di questo spettacolo è che ogni personaggio è accompagnato fisicamente dal proprio DOC e che ogni DOC, seguendo come un’ombra il suo personaggio, ne condiziona discorsi e comportamenti.

Emilio, tassista ossessionato dalla numerologia e dai calcoli. Chiara, tecnica di laboratorio, ossessionata dai microbi e maniaca della pulizia. Annamarìa, ossessionata dalla religione e maniaca del controllo. Lili, istruttrice di pilates, affetta da ecolalia. Otto, architetto ossessionato dalla simmetria, non calpesta mai le linee sul pavimento quando cammina. Federico, affetto da sindrome di Tourette, che lo porta a rivolgere insulti e volgarità alle persone con cui viene a contatto.

«Il risultato è una commedia brillante che lascia anche spazio alla riflessione sul significato della malattia e su come questa può condizionare la nostra vita e i nostri comportamenti…e ora diteci, qual è il vostro DOC?».

L’appuntamento è per sabato 29 ottobre, alle ore 15, al teatro di via don Minzoni a Gallarate. Biglietto d’ingresso 10 euro, prenotazione consigliata a info@compagniadietrolequinte.com

Come detto lo spettacolo inaugura la mini-rassegna del sabato del Teatro delle Arti, dedicata alla memoria di don Alberto Dell’Orto. La seconda data è fissata per sabato 5 novembre, sempre alle 15, con “Let’s sing”, proposto dalla Compagnia Dietro Le Quinte.