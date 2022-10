La Protezione civile di Buguggiate in festa ad Erbamolle

Un festa con dispiegamento di uomini e mezzi per celebrare la Protezione Civile di Buguggiate. Sarà l’evento di chiusura della Settimana Nazionale della Protezione Civile, che si svolge dal 10 al 16 ottobre.

Il gruppo di Buguggiate si radunerà all’area feste di Santa Caterina, nella frazione di Erbamolle, e a partire dalle 12.30 sarà offerta una pastasciutta a tutti coloro che vorranno rendere omaggio ai volontari della Protezione Civile.

La Settimana Nazionale della Protezione Civile, istituita nel 2019 in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali che si celebra ogni anno il 13 ottobre. Obiettivo della Settimana è sensibilizzare i cittadini sui temi di protezione civile, per un approccio consapevole al territorio che tenga conto anche delle nuove sfide globali poste dai cambiamenti climatici.

Il gruppo di Buguggiate, uno tra i più numerosi e attivi della provincia, è guidato da Giuseppe Imperiale. La ricerca dei volontari è sempre aperta: chi volesse presentare la domanda può inviare un’e-mail a protezionecivile@comune.buguggiate.va.it oppure chiamare i numeri disponibili sul sito del Comune.