Per la Varesina un pari che soddisfa a metà

La Varesina ottiene un importante punto sul difficile campo dello Sporting Franciacorta, ma se l’1-1 potrebbe essere un risultato positivo – aggiunto alle tre vittorie di fila nelle ultime giornate – le modalità con cui è arrivato lascia un po’ di amaro in bocca alla squadra di mister Marco Spilli.

Succede tutto nel finale ad Adro, dopo un primo tempo equilibrato, nel quale si segnala solo la parata di Spadavecchia al 39’ sulla punizione di Scaglia. Nella ripresa, dopo qualche tentativo da fuori, al 38’ lo Sporting rimane in 10 per il doppio giallo comminato a Boschetti. Dalla punizione che ne segue è Gasparri a trovare la traiettoria giusta per l’1-0 che sembra poter decidere la gara. E invece il Franciacorta ha l’orgoglio per reagire e al 43’, con l’uomo in meno, trova il pari con il colpo di testa di Piccinni.