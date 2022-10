L’opera di street art all’Ex-Aermacchi si svela: 27 metri di murales con la scritta “Rigenerazione”

Si è svelata l’opera sul grande muro della Ex- Aermacchi di via Sanvito a Varese che ha visto coinvolti gli artisti Seacreative e Andrea Crea: una sola parola “Rigenerazione”, semplice, diretta e incisiva.

Gli street artist hanno lavorato insieme e l’intervento di uno si fonde con quello dell’altro sviluppando dei caratteri tipografici che si intrecciano a diversi richiami simbolici dedicati alla storia del luogo e dell’azienda.

La Aermacchi ha rappresentato una pagina importante dell’industria varesina e la grande scritta, di oltre 27 metri, richiama al significato della parola: rigenerare, infatti, vuol dire “generare di nuovo”, partendo da un’esperienza del passato verso un progetto nel futuro. Ricostituire, rendere di nuovo efficiente, rinnovare senza dimenticare.

Attraverso l’opera promossa dall’Associazione Wg.Art di Varese è possibile fare un viaggio nella storia dell’azienda partendo dai ricordi in scala di grigi con lo storico skyline, in particolare la storica torre dell’acqua che verrà preservata. Si inserisce poi un omaggio ai fratelli Macchi fondatori dell’azienda, fino ad arrivare al colore che rappresenta il futuro e il cambiamento.

Il ritratto a colori di un bambino rappresenta l’avvenire, il futuro delle nuove generazioni che non vogliono dimenticare il passato, ma che da questo traggono ispirazione per un nuovo cammino.

Il vecchio muro che delimita la proprietà per anni limite tra l’attività produttiva ormai dismessa e la città, si rigenera e fa intravedere nuovi mondi. La grande scritta composta da lettere e disegni, fino al momento in cui il muro cadrà e non sarà più un limite ma un nuovo orizzonte.

