Strutture extralberghiere, più di cento persone al corso organizzato da Comune e BBVarese

Più di cento persone presenti questa mattina, mercoledì, in Sala Montanari per il corso dedicato al turismo extralberghiero, organizzato dal Comune di Varese in collaborazione con BBVarese per dare informazioni tecniche su come avviare e gestire strutture ricettive extralberghiere. Una grande partecipazione che sottolinea la presenza sul territorio di un forte interesse e di disponibilità di spazi addizionali per avviare come B&B o case vacanza.

«Una vera opportunità di crescita del territorio. Quest’anno, anche grazie agli eventi sportivi legati al canottaggio, abbiamo superato di gran lunga i dati del 2019, che è stato un anno record per i pernottamenti registrati – ha dichiarato la vicesindaca Ivana Perusin in apertura dell’incontro – Non si tratta peraltro di eventi isolati ma di un fenomeno avviato e in ascesa per i prossimi anni, considerando che in prospettiva sono previsti molti altri grandi appuntamenti di interesse internazionale, grazie a un lavoro di rete tra diversi enti del territorio: dai nuovi eventi mondiali di canottaggio, agli European master nel 2023/24, fino alle opportunità date dalla riqualificazione del nuovo Palaghiaccio che potrà ospitare gli allenamenti delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Questi sono alcuni esempi di eventi che porteranno ancora in città migliaia di atleti e turisti da tutto il mondo».