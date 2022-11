Ponte San Pietro – Varese in diretta

Seconda trasferta di fila in provincia di Bergamo per il Città di Varese che dopo il pareggio di Brusaporto cercherà di ottenere punti anche allo stadio “Legler” di Ponte San Pietro. Potrete seguire la gara, azione per azione, sul nostro liveblog, commentando in tempo reale o con l’hashtag #DirettaVn sui social.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI