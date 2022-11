Rapina a Novazzano con cinque uomini armati

In cinque, armati, hanno immobilizzato e minacciato un uomo e una donna per farsi aprire la cassaforte e prendere il bottino. Questo è quello che è accaduto nella serata di oggi – lunedì 28 novembre – in via Marcetto a Novazzano.

Una rapina in un’abitazione con la refurtiva da accertare. La Polizia Cantonale comunica che i cinque uomini erano vestiti di scuro e con il volto coperto da un passamontagna. Terminato il colpo, sono fuggiti presumibilmente in direzione dell’Italia. Le ricerche degli autori, finora senza esito, sono scattate immediatamente. L’uomo e la donna non hanno riportato ferite.

Eventuali testimoni che hanno notato movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo +41 0848 25 55 55.