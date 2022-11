Sul caso “firme sospette” a Maccagno una condanna e due rinvii a giudizio

Un anno e due mesi di condanna, coi doppi benefici. Due rinvii a giudizio che verranno discussi a partire dal prossimo marzo. La prima “riga” sul caso delle sospette irregolarità legate alle tessere elettorali e ad alcune operazioni di voto a Maccagno con Pino e Veddasca giunge mercoledì dalla camera di consiglio del giudice per l’udienza preliminare di Varese che ha preso la prima decisione sul caso a tre anni e mezzo dalla pubblica denuncia del caso da parte della minoranza all’indomani del voto della primavera 2019.

Le contestazioni sono rivolte a tre persone, un impiegato comunale, un consigliere comunale di maggioranza e un presidente di seggio: sarebbero state firmate alcune richieste di duplicato di tessera elettorale per conto di elettori residenti all’estero. L’ex consigliere comunale, difeso dall’avvocato Lacchin, è stato oggi condannato con rito abbreviato e beneficerà della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna (sul certificato penale): il reato contestato è di “falso”. Per gli altri due imputati invece (difesi dagli avvocati Bossi e Lisi) si aprirà la fase dibattimentale il primo di marzo, a Varese.