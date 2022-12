Il 2023 di Mattia Bellucci decolla dai campi in cemento dell’India

Prende il via dall’India la – attesissima – stagione 2023 di Mattia Bellucci, il tennista di Castellanza capace di scalare il ranking mondiale dalla posizione 680 di inizio 2022 all’attuale 153. Il 21enne allievo di Fabio Chiappini che si allena sui campi della MXP Tennis Academy di Casorate Sempione è infatti iscritto alle qualificazioni del torneo ATP 250 di Pune che si disputa su campi in cemento, la superficie prediletta del talento varesotto.

Bellucci non ha ancora disputato partite nell’ATP Tour ma si è distinto in modo notevole nel circuito dei Challenger con il doppio trionfo (consecutivo) in autunno a Saint Tropez e Vilnius, risultati che gli hanno permesso di scalare la graduatoria internazionale sino a quasi sfiorare la possibilità di prendere parte alle finali Next Gen di Milano.

La partecipazione al torneo di Pune è la tappa di avvicinamento al primo grande appuntamento dell’anno, ovvero le qualificazioni agli Australian Open, quello che sarà l’esordio di Bellucci sui campi di un grande slam. Il mancino di classe 2001 raggiungerà Melbourne dopo l’esperienza in India pronto per iniziare le quali che si giocheranno a partire dal 9 di gennaio. Dopo l’Australia il mancino di Castellanza potrebbe spostarsi a Bangkok per il challenger locale ma molto dipenderà da quel che accadrà nella terra dei canguri. Poi il programma dovrebbe prevedere una serie di tornei tra USA e Messico.

«I traguardi raggiunti da Mattia sono andati oltre le attese ma sappiamo bene di cosa sia capace – ha detto di recente Marco Brigo, il tecnico che affianca Chiappini alla MXP Academy – È un cavallo di razza, il che ci spinge a porci aspettative ancora più importanti per il 2023. Siamo soddisfatti del lavoro svolto e di come siamo riusciti a strutturare il nostro staff; partendo in piena pandemia non è stato semplice creare un gruppo di lavoro adeguato al progetto, ma quest’anno abbiamo trovato la quadra e una forma più o meno definitiva».

MATTIA BELLUCCI – Il palmares

Best ranking: 153 – Ranking attuale: 153

Circuito Challenger

Vittorie: 2 (Saint-Tropez 2022; Vilnius 2022)

Finali perse: 0

Circuito Futures

Vittorie: 6 (Monastir 2021; 3X Monastir 2022; Poitiers 2022; Klosters 2022)

Finali perse: 3