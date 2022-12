Il 3 dicembre open day vaccinale anticovid e antinfluenzale

Open Day vaccinale questo sabato il 3 dicembre l‘open day per la vaccinazione anticovid.

L’Asst Sette Laghi apre a tutti le aule formazione al piano terra del Padiglione Centrale dell’Ospedale di Circolo, dalle ore 9.00 alle 15.00,

L’open day per la vaccinazione antinfluenzale, nelle sedi vaccinali di Arcisate, Azzate, Laveno, Luino, Sesto Calende, Tradate, Varese via O. Rossi, per i bambini dai 2 ai 10 anni e le donne gravide (e per gli accompagnatori) residenti nei comuni di ASST Sette Laghi, dalle ore 9.00 alle 15.00.

Sarà invece sabato 17 dicembre la chiamata per il recupero delle vaccinazioni obbligatorie per i nati negli anni 2015 e 2016 per la quarta dose del vaccino per difterite-tetano-pertosse e polipo e la seconda dose per morbillo-parotite-rosolia e varicella.

Per i nati del 2010 la convocazione è per la prima dose del vaccino contro il papilloma virus e del meningococco ACWY.

Per i nati negli anni 2005 e 2006 la quota dose difterite-pertosse e antipolio e il vaccino anti meningococco ACWY.

L’Asst Valle Olona prevede l’accesso libero dalle 8.30 alle 12.00

Presso il Centro Vaccinale Aeronautica Militare – Viale Milano – Gallarate – ingresso posteriore all’ex Caserma Militare, zona commerciale – entrata tamponi e vaccini Covid

In entrambe le mattine, si potrà ricevere la vaccinazione antinfluenzale e anti covid.