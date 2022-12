Borgomanero vieta i botti e petardi per Capodanno

E’ stata firmata e pubblicata l’ordinanza “Divieto di utilizzo di petardi, botti, artifici pirotecnici di ogni genere in aree del territorio comunale dal 30 dicembre 2022 al 1 gennaio 2023 ”.

L’ordinanza vieta l’”utilizzo di petardi, botti e articoli pirotecnici di ogni genere dal, 30 dicembre 2022, al 01 gennaio 2023 fatta eccezione per i materiali pirotecnici consentiti che per loro natura e funzione non siano concepiti per causare esplosioni e rumori molesti e che siano limitati alla produzione di effetti luminosi, nelle seguenti aree del territorio comunale”:

a) le aree interne al perimetro del c.d. centro storico, e dei centri storici delle frazioni, così come individuato negli strumenti urbanistici, caratterizzate da vie strette, edifici contigui e sostenuto passaggio di pedoni, con conseguente possibile e potenziale pericolo di danno alle persone;

b) nelle vicinanze di edifici di culto per la presenza, soprattutto nei giorni festivi, di numerosi fedeli e per la rilevanza e pregio artistico degli edifici stessi;

c) nell’area del parco Marazza e del parco della Resistenza in quanto frequentato da bambini e ragazzi, sede della biblioteca civica e comunque in tutti i parchi pubblici e le aree attrezzate per il gioco dei bimbi;

d) nelle aree limitrofe all’ Ospedale S.S. Trinità ed alla a casa di riposo Pia Opera Curti (viale Zoppis, via Mons. Cavigioli, via Volontari Del Sangue e sue traverse);

e) nelle aree limitrofe alla casa di riposo Casa Famiglia (via Don Godio e sue traverse);

f) nelle aree limitrofe agli edifici scolastici (viale Dante Via D. Savio e sue traverse, viale Don Minzoni, piazza Mora e Gibin, via Fornari, via Pascoli, via Alfieri, corso Roma II tratto, via Piovale, via A. Moro, via Don L. Godio, via Castello, via Nazionale, via P. Umberto, via Quagliotti, via Bogogno );

g) nella via Della Resega ove è presente il gattile.

“Botti e dispositivi esplodenti possono costituire sicuramente un certo pericolo – spiega il Sindaco Sergio Bossi – L’ordinanza impone comportamenti e divieti con l’obiettivo di tutelare le persone, soprattutto quelle che si trovano ricoverate in ospedale, ma anche coloro che vengono ospitati in strutture per anziani, dei bambini e degli animali che risentono, in modo particolare, delle forti esplosioni.” L’inosservanza delle disposizioni previste sarà punita con una sanzione pecuniaria da 50 a 500 euro.

L’ordinanza è pubblicata sul sito del Comune di Borgomanero, sull’app Borgomanero smart e nella News Letter e distribuita agli organi di stampa.