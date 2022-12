Inaugurata la nuova area della Pesa ad Azzate

“Finalmente, dopo due anni, riusciamo a consegnare il nuovo parco giochi alla cittadinanza”, con queste parole il sindaco Gianmario Bernasconi e il vicesindaco Simona Barbarito hanno ufficialmente inaugurato, domenica 4 dicembre, la nuova area oggetto di una lunga riqualificazione. Dopo il taglio del nastro il gruppo dei presenti ha raggiunto la chiesetta di San Rocco per l’esibizione del coro Val Tinella di Gavirate e la benedizione.

Si tratta del primo lotto dell’opera che ne prevede un secondo, il cui inizio è programmato per l’anno prossimo. «Abbiamo cercato di sfruttare al meglio lo spazio disponibile – ha detto il vicesindaco Barbarito – Abbiamo spostato indietro il monumento ai caduti, per guadagnare più terreno ed allargare la piazzetta, e abbiamo sbancato la collinetta, che era di fatto inutilizzabile, per abbattere le barriere architettoniche e creare un percorso accessibile a passeggini e carrozzine. Questa era la parte del progetto a cui tenevo di più, era una promessa che avevo fatto ai bambini del consiglio comunale dei ragazzi. Adesso le mamme e i bambini in carrozzina potranno salire attraverso la rampa che abbiamo costruito e raggiungere i giochi. Sarà un parco davvero inclusivo».