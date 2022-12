Incendio in un’abitazione a Besozzo

(Immagine di repertorio) – I Vigili del fuoco sono intervenuti nella serata di venerdì 23 dicembre a Besozzo per un incendio scoppiato poco dopo le 18,30 in un’abitazione in piazza Garibaldi, al civico 11.

Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Ispra con il supporto di una squadra con autobotte e autoscala dalla centrale di Varese.

L’incendio è stato rapidamente spento e non si registrano persone ferite o intossicate.