Investita bimba di 6 anni in centro a Saronno

Paura martedì mattina a Saronno per un incidente stradale nel quale è rimasta coinvolta una bimba di 6 anni. la piccola era in compagnia di una giovane di 26 anni quando è stata investita in modo non grave nei pressi dell’attraversamento pedonale di via Guglielmo Marconi, una via del centro non distante dalla caserma dei carabinieri. È stato dato l’allarme al 112 che ha inviato sul posto un’ambulanza coordinata dal 118 di Milano. Entrambe le persone coinvolte sono state soccorse in codice verde.