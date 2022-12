Mastini da sballo: vincono a Caldaro e sono in testa da soli

I Mastini Varese Hockey battono 2-3 Sv Kaltern Caldaro Rothoblaas e volano in vetta alla classifica, complice anche la sconfitta di Pergine a Dobbiaco per 3-1.

Le tre squadre (Varese, Caldaro e Pergine) erano appaiate a quota 33 prima di questo turno di campionato. Ora sono i gialloneri ad essere primi da soli a quota 36, la coppia Caldaro/Pergine segue a 33, Appiano 32 e Dobbiaco 29.

I gol di Varese di Marcello Borghi al minuto 27:40 del secondo periodo a pareggiare il vantaggio casalingo di Alex Oberrauch nel primo periodo; vantaggio di Caldaro con Gabriel Vinatzer, pareggio Mastini con Andrea Schira al 36:27 del secondo periodo e gol della vittoria dell’eterno Michael Mazzacane al 59:07 nel terzo periodo a 53″ dal fischio finale.

Parte fortissimo il Varese e nei primi due minuti crea cinque situazioni interessanti davanti alla gabbia di Morandell, bravo a iniziare bene la sua serata. Il Caldaro esce e scalda il guanto di Perla con la conclusione di Graf, mentre poi è R. Felderer a chiamare l’estremo difensore giallonero alla respinta. Si scaldano gli animi e si apre la panca puniti per entrambe le formazioni ma nessuno ne approfitta. Felderer si divora il vantaggio a porta praticamente vuota, mancando la deviazione da due metri, dall’altra parte è invece Morandell a cancellare la possibile esultanza di Odoni prima e di Piroso poi, chiudendo bene sia con il guanto che col gambale. Prima della sirena arriva il vantaggio dei Lucci, da un disco nell’angolo che viene tenuto vivo con maggiore convinzione da Graf e da Erschbamer, abili a confezionare l’assist per A. Oberrauch che da un metro non fallisce.

L’inizio del secondo tempo appare un po’ timido da parte di entrambe le formazioni, ma in situazione di superiorità numerica i gialloneri pervengono al pareggio con una magnifica conclusione di M. Borghi, che fredda Morandell sotto l’incrocio dei pali da posizione defilata. Il Caldaro non ci sta e si riversa nel proprio terzo di attacco, impegnando seriamente Perla in almeno tre occasioni. In mischia, l’arbitro intuisce una rete e assegna il vantaggio ai Lucci tra lo stupore generale di giocatori e pubblico. I varesini falliscono il pareggio con Franchini a tu per tu con Morandell e successivamente con Privitera, servito intelligentemente da P. Borghi. La partita si accende ulteriormente dal punto di vista fisico e ne fa le spese Volcan, reo di aver colpito al volto M. Borghi. Con l’uomo in più Schina gonfia la rete con una staffilata dalla blu.

Nel terzo tempo i Mastini premono sull’acceleratore e provano a vincere con più convinzione rispetto al Caldaro e rischiano pochissimo, grazie a una difesa attenta e puntuale. Il sussulto finale è di M. Mazzacane che uncina un disco lasciato davanti alla gabbia di Morandell e lo gira in rete facendo esplodere di gioia lo spicchio di stadio assegnato ai tifosi varesini.

I Mastini saranno impegnati giovedì sera a Varese contro l’Appiano alle ore 20.30, un’altra sfida sulla quale porre la massima attenzione con l’obiettivo di vittoria per sigillare una allettante posizione di classifica, proprio ai danni degli altoatesini.

FORMAZIONI

SV KALTERN CALDARO: 50 Morandell (1 A. Andergssen), 4 Massar, 8 Schoepfer, 17 Volcan, 18

Uffelmann, 26 Valentini, 27 M.J. Virtala, 28 S. Vinatzer, 5 Oberhuber, 6 De Donà, 9 Oberrauch A.,

12 Oberrauch J., 13 Graf, 14 Andergassen, B., 21 R. Felderer, 22 Anderlan, 33 Erschbamer, 59 A.

Vinatzer, 67 G. Vinatzer. Coach: Jan Prochazka

HCMV VARESE HOCKEY: 2 Perla (30 Dalla Santa), 3 Schina, 7 Desauteles, 22 E. Mazzacane, 33

Garber, 69 Bertin, 71 Piccinelli, 9 Drolet, 12 Franchini, 13 Cordiano, 15 Tilaro, 16 Vanetti, 19

Allevato, 23 M. Borghi, 27 M. Mazzacane, 55 Piroso, 88 Privitera, 97 Odoni. Coach: Claude Devèze.

SV KALTERN CALDARO – HCMV VARESE HOCKEY 2 – 3 (1:0 1:2 0:1)

TABELLINO

18’38” (SVK) A. Oberrauch (Graf, Erschbamer), 27’40” (HCMV) M. Borghi (Desautel, Piroso) PP1,

30’20” (SVK) A. Vinatzer (S. vinatzer, G. Vinatzer) PP1, 36’27” (HCMV) Schina (Franchini, Tilaro)

PP1, 59’07” (HCMV) M. Mazzacane (Schina, Franchini)