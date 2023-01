Il camion in fiamme in Autolaghi, il freddo in arrivo e gli eventi del weekend nel podcast del 20 gennaio

Le notizie di venerdì 20 gennaio 2023:

Un veicolo pesante, che trasportava farine ha preso fuoco, È accaduto attorno alle 6 di venerdì 20 gennaio lungo l’Autolaghi all’altezza dello svincolo di Origgio. Il camionista si è reso conto di quanto stava accadendo, si è fermato in un’area di sosta, ha sganciato il rimorchio e ha atteso l’arrivo dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo. L’operazione ha comportato pesanti ripercussioni alla circolazione: in direzione Varese si è formata una coda lunga 6 chilometri.

Il giorno prima, sulla A9 in direzione Como un uomo ha perso la vita. A borso di un’automobile è andato a schiantarsi contro un mezzo pesante. L’incidente è avvenuto nel tratto tra Origgio e Uboldo. Le condizioni dell’uomo erano apparse subito disperate. Trasportato all’ospedale di Legnano è morto dopo poche ore.

Uscire dalla città di Varese è diventato complicato. A causa del cantiere di Largo Flaiano e della contemporanea chiusura del tratto iniziale del raccordo autostradale, il traffico è aumentato. Lo dimostrano i minuti di percorrenza dei mezzi pubblici. I minuti richiesti aigli autobus per uscire dalla città lungo viale Europa e via Gasparotto sono passati dai 7 minuti tradizionali agli attuali 27. Il record è stato raggiunto nella giornata di mercoledì 18 gennaio quando il tempo impiegato è stato di 36 minuti. La chiusura del tratto del raccordo durerà fino a fine marzo.

È in arrivo il gelo.Le previsioni annunciano venti polari che porteranno le temperature a scendere sotto lo zero. Le minime arriveranno anche a meno 5 gradi mentre le massime non supereranno i 10 gradi. Il tempo rimarrà soleggiato e asciutto ma sono previsti passaggi nuvolosi.

Con l’arrivo del weekend Oggiona Santo Stefano sabato 21 gennaio si prepara alla tradizionale festa della Gioubia, in piazza stand gastronomici e polenta e bruscitt. Al Teatro delle Arti di Gallarate va in scena “I mille Perché dei bambini”, domande universali e nuovi interrogativi nello spettacolo di Silvano Antonelli. Per gli amanti della musica prende il via a Cardano al Campo la rassegna dedicata alla musica Jazz.

Domenica 22 gennaio apre al Museo Maga di Gallarate la grande mostra “Andy Warhol Serial Identity” con oltre 200 opere del grande artista americano ha saputo rivoluzionare l’arte contemporanea.

Per tutti gli altri appuntamenti consultate l’agenda di VarseNews

