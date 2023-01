Cosa indosseremo questa estate? Scopriamolo con Tagwalk

Questa estate ci aspettano tante novità in fatto di moda e la piattaforma online Tagwalk, ha mappato ben 247 sfilate durante le fashion week di Milano, Parigi, Londra e New York, analizzando ben 10.574 look per individuare i trend più forti della prossima stagione.

Tagwalk è un sito che si presenta come un motore di ricerca per il fashion.

Tra i trend più forti emergenti, quello delle trasparenze si distingue come quello dominante: infatti, il 77% delle sfilate ha presentato almeno un look in cui il corpo viene mostrato senza filtri, a sottolineare la libertà di essere se stessi e di esibire una bellezza atipica e senza preconcetti.