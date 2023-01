Dodicenne rapinato in centro a Varese

Rapinato del cellulare da un pregiudicato cinquantenne, riconosciuto dalle telecamere e denunciato. È successo in pieno centro a Varese, nella zona di via Como nei giorni scorsi, come rivela il quotidiano La Prealpina. Sul fatto indaga la squadra mobile di Varese. Ad incastrare il malvivente le telecamere della zona. L’uomo avrebbe approfittato del fatto che il minore fosse da solo con uno smartphone in mano per spintonarlo e appropriarsi dell’apparecchio.