“Emanuele Monti ama le polemiche strumentali”

Manuela Lozza, presidentessa della Commissione Cultura del Comune di Varese, risponde a stretto giro di posta al consigliere regionale della Lega Emanuele Monti che aveva definito “un disastro” il bando relativo all’affidamento di bar, spiaggia e spazio museale ad un unico gestore dell’Isolino Virginia . Secondo il consigliere leghista, il bando “Rischia solamente di attrarre multinazionali o sggetti che possono far concorrenza al commercio locale”.

LA REPLICA DI MANUELA LOZZA

«Il consigliere Monti non ha perso l’occasione di fare polemica, visto che si parla di riqualificazioni, valorizzazione e crescita della città. Se l’amministrazione si fosse fermata a ogni sua critica, oggi non avremmo il Palaghiaccio riqualificato e sede di grandi eventi sportivi. Questo solo per fare un esempio. Come non ricordare infatti la sua manifestazione di protesta e opposizione ai lavori di riqualificazione che hanno portato invece oggi ad avere un magnifico Palazzo del Ghiaccio. Chissà cosa ne penserebbe oggi di quella manifestazione la squadra che solo domenica ha vinto lì, in quella bellissima struttura, la prima Coppa Italia. Dunque, anche oggi siamo di fronte all’ennesima polemica strumentale, condita con una spruzzata di aroma elettorale, che però, se ascoltata, vorrebbe dire bloccare la città. Ben fa invece l’Amministrazione ha prosegue il suo impegno. E, come per il “caso Palaghiaccio”, i fatti dimostreranno presto che la strada è quella giusta».