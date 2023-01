Erasmus Day all’Università dell’Insubria

Mercoledì 25 gennaio si celebra l’Erasmus Day, l’evento dedicato alla presentazione del programma Erasmus e delle opportunità di studio e lavoro all’estero per gli studenti universitari.

L’evento, che si terrà alle 14:30 nell’Aula Magna dell’Università degli Studi dell’Insubria, in via Ravasi 2 a Varese, sarà anche trasmesso in diretta streaming sul sito dell’università. Durante l’Erasmus Day, verranno presentate le opportunità offerte dal programma, i bandi per la candidatura e le modalità per partecipare.

Il programma Erasmus offre la possibilità di trascorrere un periodo di studio all’estero in più di 250 università di 27 Paesi europei, con 1100 posti disponibili per l’anno accademico 2022/2023. Gli studenti interessati possono candidarsi fino al 28 febbraio attraverso il bando pubblicato sul sito dell’Università degli Studi dell’Insubria.

L’Erasmus Day rappresenta un’occasione unica per gli studenti di scoprire come partecipare al programma e per conoscere le esperienze degli studenti che hanno già partecipato. Inoltre, sarà possibile incontrare rappresentanti delle università partner e chiedere informazioni sulle opportunità di studio e lavoro all’estero.