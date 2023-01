Eventi, corsi, mostre e ritrovi: ecco cosa vi aspetta in questo 2023 con i giovani di Utòpia

(Foto: nuova tessera per il 2023 creata da Samuele Omati)

Associazione Utòpia è pronta ad accogliervi a Luino nella sua sede: la villa storica di Parco Hussy, inaugurata lo scorso novembre.

La villa sarà aperta tutti i venerdì sera dalle 21:30, per chiunque voglia passare una serata al caldo e in compagnia. Sono a disposizione strumenti musicali e giochi da tavolo. L’accesso è riservato agli associati, ma sarà possibile tesserarsi annualmente in qualunque momento.

I corsi – completamente gratuiti per tutti i soci – permettono, anche a chi ha poca disponibilità economica, di conoscere e imparare le basi di un hobby o uno strumento musicale e creare momenti di aggregazione tra chi condivide la stessa passione. Per iscriversi è sufficiente contattare l’associazione o gli insegnanti, ed è possibile aggiungersi anche dopo la partenza delle lezioni.

Ad oggi sono attivi i corsi di: Arti visive con Martino Natuzzi; Canto con Davide Cipolletta; Cucina vegetale con Valeria Botti; Batteria e comprensione del ritmo con Riccardo Cugnasco; Scrittura con il presidente Edoardo Cossu; Teatro con Grazia Giansante.

Insegnanti e volontari vi invitano numerosi a scegliere al più presto uno (o più) corsi per poter creare finalmente il tanto sognato polo culturale. Inoltre, entro marzo se ne aggiungeranno di nuovi, tra cui, per citarne uno, Pittura dal vivo di Samuele Omati.

Prossimi eventi, conferenze e concerti:

Il 27 gennaio alle 21:30 vi aspettiamo per una serata musicale con i fantastici Biomi (@biomi_gram). Nati nel 2019, sono una band alternative-rock di Varese, ormai famosa in tutta la provincia. Tra i brani più celebri, citiamo Liquami e Turbe Senili.

4 febbraio conferenza “Viaggio in Kosovo: Storia di una guerra e considerazioni attuali”, tenuta da Lorenzo Valsecchi e Lennon Daffara.

24 febbraio lasciatevi incantare dalla celestiale Zanira (@_zanira_), cantautrice varesotta. Il suo primo album, Risvegli, uscito lo scorso giugno, è caratterizzato da una sonorità Lo-Fi, Soul, Pop e R&B. Pubblicato ad agosto il video ufficiale di Mania.

Da quest’anno è possibile donare il 5×1000 ad Utòpia, supportando così l’associazione e la cultura nel

varesotto. Per qualsiasi domanda o informazione, contattare l’associazione su Instagram (@_associazione_utopia) o per email (info@associazioneutopia.com).