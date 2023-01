La mancanza di microchip “manda in crisi” i distributori di sacchetti della differenziata a Busto Arsizio

La crisi dei microchip mette in crisi il sistema di distribuzione dei sacchetti per la differenziata di Agesp. La società, infatti, fa sapere che le nuove carte regionali dei servizi (tessere sanitarie) in distribuzione senza microchip (a causa dell’indisponibilità sul mercato di questo componente) non possono al momento essere utilizzate, per motivi tecnici, per il ritiro dei sacchetti per la raccolta differenziata presso i distributori automatici dislocati in città.

Agesp si è già attivata per predisporre un adattamento tecnologico dei distibutori, che ne consenta l’utilizzo anche con le tessere senza microchip, ma in attesa che questa modifica sia operativa, gli utenti in possesso di tessera sanitaria senza microchip, per il ritiro dei sacchetti, devono recarsi personalmente presso lo Sportello Igiene Ambientale di Via Canale 26 a Busto Arsizio, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 14.00 (orario continuato), e il sabato dalle ore 8.00 alle 12.00.

Gli utenti dovranno essere muniti della propria carta regionale dei servizi; solo in caso di nuovi residenti, è necessario presentare la dichiarazione ai fini TARI rilasciata dal Comune di Busto Arsizio. Per il ritiro presso i distributori automatici, possono essere anche utilizzate le “vecchie” tessere sanitarie con microchip per le quali è possibile richiedere un’estensione di validità al 31 dicembre 2023 come indicato sul portale del Sistema Tessera Sanitaria gestito dal Ministero dell’Economia e della Finanze.

Infine, si conferma che l’accesso al Centro Multiraccolta di Via Tosi a Busto Arsizio è possibile sia con tessere

dotate di microchip che senza. Per ulteriori informazioni, è a disposizione dell’utenza il SERVIZIO CLIENTI IGIENE AMBIENTALE – Tel. 800 439 040 (attivo da lunedì a venerdì ore 8.30 – 19.00 / sabato ore 8.30 – 12.30 / festivi esclusi)