“L’Europa degli arazzi” a Villa Cagnola di Gazzada Schianno

La Collezione d’arte di Villa Cagnola si apre al pubblico con delle novità. Con scadenza mensile, ci saranno visite a tema dei vari settori artistici.

Il primo incontro fissato per lunedì 13 febbraio riguarderà i 21 arazzi preziosi che vanno dal ‘400 al ‘700 e coinvolgono le manifatture europee dalle Fiandre a Parigi. La spiegazione, esperta, ma divulgativa, sarà seguita da un tè in villa per gli ospiti come al tempo dei Cagnola.