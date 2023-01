A Malnate due incontri sulla psicologia e il benessere mentale con la dottoressa Gibi

Un percorso di scoperta della bellezza interiore e della gentilezza come strumento di cura per la mente e le relazioni

La Dottoressa Onorina Gibi, esperta di psicologia e benessere mentale, terrà un ciclo di incontri gratuiti presso l’Aula Magna “Falcone-Borsellino” della Scuola Media di Malnate. L’evento è organizzato da “Città delle donne” e le associazioni aderenti alla Consulta Sociale e sarà aperto a tutta la cittadinanza.

Il primo incontro, martedì 31 gennaio 2023 alle ore 20.30, avrà come tema “La bellezza: un percorso della mente, del cuore, dei sentimenti, delle relazioni”. La Dottoressa Gibi esplorerà come la bellezza sia un fattore importante per il benessere mentale e come influisca sulla percezione di sé e delle relazioni con gli altri.

Il secondo incontro, martedì 28 febbraio 2023 alle ore 20.30, avrà come tema “La gentilezza cura la propria anima e quella degli altri”. La Dottoressa Gibi discuterà come la gentilezza sia un potente strumento per curare se stessi e gli altri, migliorando le relazioni e il benessere mentale.

La cittadinanza è caldamente invitata a partecipare a questi incontri per approfondire le proprie conoscenze sulla psicologia e il benessere mentale. Il parcheggio disponibile è in Via Gasparotto.