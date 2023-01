Masterchef perde a sorpresa uno dei due varesini, per colpa di una crèpe

E’ stata una dolorosa sorpresa la fine della serata televisiva di Masterchef Italia del 12 gennaio del 2023: la trasmissione ha perso infatti uno dei due varesini in gara in un pressure test rovinosamente perso a sorpresa, a causa di una crèpe suzette. Una perdita arrivata dopo una serata, e due puntate, che nulla facevano presagire di quello che sarebbe successo alla fine.

Ma cominciamo dall’inizio. La mistery box questa sera non aveva al suo interno dei prodotti, ma i volti stilizzati dei tre giudici: i concorrenti sono stati chiamati infatti a cucinare dei piatti con degli ingredienti scelti proprio da loro. I concorrenti erano stati abbinati dai giudici stessi, secondo quello che loro consideravano una affinità con loro: così Edoardo è stato associato agli ingredienti di Giorgio Locatelli, e Francesca è stata abbinata agli ingredienti di Bruno Barbieri.

Nessuno dei due è stato tra i migliori (Ha vinto Bubu), ma hanno fatto piatti interessanti, che li hanno portati senza timori all’invention test, dove i concorrenti hanno dovuto lavorare in coppia… con chi avevano scelto come antagonista. Francesca ha cosi lavorato con Silvia e Edoardo ha lavorato con Leonardo: anche qui, nessuno dei due ha vinto ma hanno entrambi avuto riconoscimenti su quello che hanno realizzato in coppia, rivelando affinità prima anche a loro ignote, tanto che Edoardo e Leonardo si sono autonominati “The Ardo’s“.

Poi è arrivata la seconda puntata, quella dell’esterna: e qui, malgrado si sia svolta in Calabria, a Tropea, terra di origine del papà di Francesca (“Sono di origini calabresi, se perdiamo mio papà mi uccide” ha commentato), e malgrado la squadra blu formata da Giuseppe – uno dei due vincitori dell’invention insieme al suo “collega” Mattia – fosse apparentemente molto affiatata, i due varesini si sono ritrovati entrambi al pressure test, perchè ha vinto la squadra rossa.

Un pressure test apparentemente alla portata sia di Edoardo che di Francesca: realizzare una crepe suzette con crema di arancia e uno zabaglione. Ma che si è rivelata un disastro non solo per loro ma per praticamente tutti i concorrenti al pressure: solo due l’hanno realizzata “dignitosamente” salendo subito in balconata, per gli altri è stato necessario aggrapparsi a questo o quell’altro particolare (Per Edoardo decisivo è stato il suo buon zabaglione) per non mandarli via. Tutti, tranne Francesca, che non è riuscita a realizzare bene ne la crepe ne lo zabaglione, vinta dallo stress della prova. E così, a sorpresa per tutti, ha dovuto abbandonare per sempre la cucina di Masterchef.

“Adesso penserò al menu del mio ristorantino, però senza crepes” ha commentato, commossa ma serena, togliendosi il grembiule nero. Francesca da Rancio Valcuvia è uscita, ma non verrà dimenticata tra i concorrenti varesini del più prestigioso talent di cucina d’Italia.