I primi scioperi del 2023 toccano aerei e servizi bus

Sono tre le date in cui sono previsti i primi scioperi dei trasporti nel 2023. Non sui treni, ma in altri settori. Ecco le date.

Il 9 gennaio sciopero del personale della security Sea a Linate, convocato dall’Usb e dalla Cub Trasporti (negli aeroporti milanesi c’è una questione di contratto per servizi assimilati alla security).

Il 13 gennaio è convocato uno sciopero alla Movibus di San Vittore Olona (a cui fanno capo i servizi Stie sul Sempione e linee collegate): l’astensione di quattro ore è convocata dal sindacato di base Usb.

Il 27 gennaio tocca di nuovo agli aeroporti, con due scioperi: uno nazionale convocato dalla Cub Trasporti per l’intero comparto aereo, l’altro a Milano Linate convocato da Cgil, Cisl e Uil per i lavoratori di Swissport, la società che garantisce servizi di terra a Ita Airways. Tra le questioni aperte a Malpensa c’è anche il passaggio dei lavoratori dell’handling di Easyjet da AirportH ad Ags.

Non sono previste invece astensioni dal lavoro del personale delle compagnie aeree. Così come per ora non sono in programma scioperi dei treni.