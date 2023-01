Ruba cosmetici al supermercato, arrestata a Tradate

I carabinieri della tenenza di Tradate hanno arrestato martedì una donna per furto in flagranza di reato. Il fatto è avvenuto in un supermercato della cittadina del Saronnese e i militari della tenenza hanno fatto scattare le manette. La misura coercitiva verrà convalidata dinanzi al giudice di Varese nel corso della giornata di mercoledì e nel corso del procedimento per direttissima il giudice deciderà se applicare una misura cautelare.