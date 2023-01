Settimana dell’Educazione 2023 all’oratorio San Giovanni Bosco di Caronno Varesino

Due eventi di grande rilievo alla parrocchia “San Vincenzo Martire”, in collaborazione con la Pro Loco

In occasione della settimana dell’Educazione 2023, la Parrocchia “San Vincenzo martire”, in collaborazione con la PRO-LOCO di Caronno Varesino, organizza due eventi di straordinaria importanza:

– 28 gennaio: lectio “I fratelli Buzzetti da Caronno, primi collaboratori di don Bosco” con gli storici Andrea, Lorenzo e Samuele Vanoni

– 31 gennaio: inaugurazione e benedizione di una TARGA dedicata ai fratelli Buzzetti, sulla loro storica dimora, nell’omonima via;