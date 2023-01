Unione Popolare si presenta a Gallarate

Unione Popolare è la lista di sinistra radicale che si presenta alle elezioni regionali del 2023 con Mara Ghidorzi come candidata presidente.

La lista si presenterà a Gallarate il 25 gennaio presso la Coop CUAC in via Torino, 64, con una conferenza stampa alle 18 e una serata di incontro e confronto sul programma di UP Lombardia alle 21.

Tra gli ospiti della serata, oltre alla candidata presidente, ci sarà anche Paolo Ferrero, del coordinamento nazionale di UP, già parlamentare, ministro e vice presidente della Sinistra Europea.