Vargas mastica amaro: “Dà fastidio perdere così”

PRO PATRIA – PADOVA 0-3, LE VOCI DAGLI SPOGLIATOI

VARGAS – Undici contro undici sarebbe stata una bella partita. È una decisione molto discutibile quella presa dall’arbitro, che ha reso ancora più difficile una gara tosta. Anche in 10 abbiamo provato a tenere aperta la gara. Dà un po’ fastidio perdere così. Poi abbiamo preso un gol un po’ ingenuo nel finale del primo tempo. Nella ripresa Il carattere non è mancato, ma in tutti gli sport quello che conta è il risultato. Abbiamo bisogno di qualcosa in più dalla panchina perché ci è mancato un po’ di energia da chi è entrato. Spero nel futuro che anche gli arbitri possano studiare i video, così come facciamo noi, per valutare gli errori commessi. Dispiace perché c’è tanto lavoro dietro e così si rovinano le partite.

TORRENTE – Direi che abbiamo fatto un’ottima gara, che abbiamo interpretato bene. Sapevamo che la Pro Patria in casa sa fare molto bene. Abbiamo fatto tre gol, uno finalmente anche da palla inattiva, e prosegue la nostra crescita. Sono esigente e credo che possiamo anche fare meglio. Sicuramente l’espulsione ha cambiato la partita, queste sono partite complicate e non era facile. Nella ripresa l’abbiamo gestita bene, abbiamo creato tanto e fatto altri due gol con tante note positive. Dal mercato mi aspetto un aiuto davanti e anche un play a centrocampo, spero prima delle due partite che ci attendono contro Pordenone e Feralpi.