Continua a sognare, la Monday Lesson di Luca&Simone: Uno per tutti, TUTTI PER LEI

Puntata speciale della rubrica settimanale curata da Andrea Arnaboldi, ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla che dà voce a due amici che non ci sono più e che lasciano ad ognuno di noi messaggi di ispirazione, coraggio e speranza

In questi giorni, è venuta a bussare all’ingresso del nostro appartamento, una carissima amica…

Quando l’abbiamo vista abbiamo sgranato gli occhi, ci siamo sorpresi, ci siamo guardati e ci siamo detti:

“Cosa ci fa qua?”

Insieme abbiamo deciso di non aprire la porta e di non accoglierla con noi!

Il motivo? Molto semplice…Il suo compito sulla terra non è ancora finito, anzi, è appena iniziato!

Lei deve dare e ricevere ancora tanto dalla vita!

Noi abbiamo fatto il nostro, ma da soli non possiamo compiere il miracolo!

Oggi vi scriviamo per chiedervi un grande favore, un regalo: ognuno di voi, può gentilmente dire una preghiera, un pensiero, accendere una luce di speranza per questa fantastica-speciale persona?

Ve lo chiediamo col cuore perché, lei è una nostra carissima amica e sappiamo molto bene quanto l’ unione e la forza di tutti noi sarà la vera energia che permetterà di compiere un grande miracolo!

Confidiamo nel vostro grande cuore e nella vostra immensa anima!

Uno per tutti – TUTTI PER LEI…

La lezione di oggi:

Da soli si vincono le partite, tutti insieme (in questo caso) si vince la vita!

Spettacolo Spettacolare Continua a Respirare!!

Luca&Simone!

CONTINUA A SOGNARE!

(foto Pixabay)