Incidente in A8 a Gallarate

Incidente stradale in autostrada A8 all’altezza dell’uscita di Gallarate.

È successo poco dopo le 22 di mercoledì 1 febbraio nella carreggiata che va verso Varese. Coinvolti nell’incidente un uomo di 32 anni e un altro di 55, con il mezzo che è andato a sbattere contro i muri ai bordi dell’autostrada, andando completamente distrutto, poco prima dello svincolo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori in codice rosso con un’ambulanza e un’automedica ma fortunatamente le condizioni constatate sul posto sono state migliori e i mezzi sono rientrati in ospedale in codice verde.

È stato chiesto anche il supporto alla Polizia Stradale e ai Vigili del Fuoco. Si sono registrate alcune code nel tratto interessato dall’incidente.