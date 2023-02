I “magnifici sette” eletti in consiglio regionale

Chi sono e da dove vengono i sette candidati consiglieri eletti in provincia di Varese nella tornata elettorale 2023? Ecco una scheda per ognuno, con tanto di intervista e analisi del voto.

CHI SONO E DA DOVE VENGONO – Quattro i consiglieri varesini in maggioranza. Due sono stati assegnati a Fratelli d’Italia: si tratta di Giuseppe De Bernardi Martignoni e Francesca Caruso, entrambi di Gallarate. Uno è stato assegnato alla Lega ed è il consigliere della scorsa legislatura Emanuele Monti. Un seggio è per Lombardia Ideale – Fontana Presidente dove torna Giacomo Cosentino Basaglia.

Per quanto riguarda le opposizioni, i seggi varesini saranno tre: al Partito Democratico ne è stato assegnato uno, e vede tornare in consiglio Samuele Astuti, con il record di preferenze. Un seggio è stato assegnato ad Azione – Italia Viva, che porta in Regione il sindaco di Lozza Giuseppe Licata. Uno, infine, alla Lista Moratti Presidente, ed è Luca Ferrazzi.

La divisione territoriale dei candidati fa riflettere. Ben 3 arrivano da Gallarate (De Bernanrdi Martignoni, Caruso e Ferrazzi), mentre gli altri 4 fanno riferimento ad un territorio compreso tra Varese (Cosentino, anche se abita a Valganna), Malnate (Astuti), Lozza (Licata) e Azzate (Monti). Restano a bocca asciutta territori popolosi e importanti come Busto Arsizio e Saronno/Tradate, ma anche il Nord della Provincia, dove non ci sono eletti strettamente del territorio, ma di cui si sono occupati in molti nel corso del precedente mandato e in campagna elettorale (Cosentino, Monti e Astuti su tutti). Nessun eletto nemmeno per il Verbano, rappresentato nella scorsa legislatura dal consigliere Marco Colombo di Sesto Calende.

GLI ELETTI

SAMUELE ASTUTI – Classe 1975, primo di quattro figli, formazione scout, laureato in Economia aziendale, un Master in E-business e Supply Chain Management e un Dottorato di ricerca in Gestione Integrata di Azienda, ha svolto lavoro di consulenza e ricoperto ruoli direttivi nell’ambito di centri di ricerca universitari con riferimento alle tematiche dell’innovazione tecnologica e della prototipazione digitale. Sindaco di Malnate dal 2011 al 2018 e segretario provinciale del Partito Democratico dal 2013 al 2018, è consigliere Regionale della Lombardia dal 2018.

EMANUELE MONTI – Classe 1985, sposato e padre di un figlio, laureato in Economia Aziendale, dal 2008 è manager nell’industria della cosmetica. Già membro del Movimento Giovani Padani e poi della segreteria provinciale della Lega Nord, è stato Commissario della sezione di Varese. Consigliere comunale e provinciale a Varese, eletto nel 2018 in consiglio regionale dove ha ricoperto il ruolo di presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali.

GIACOMO COSENTINO – Classe 1987, residente a Valganna, laureato in Giurisprudenza, è stato consigliere comunale a Varese dal 2011 al 2016. È stato responsabile di funzione in direzione operativa presso un’azienda della grande distribuzione organizzata. Eletto in consiglio regionale nel 2018 con la lista civica Lombardia Ideale – Fontana Presidente.

GIUSEPPE LICATA – 45 anni, sindaco al secondo mandato a Lozza. È ingegnere informatico con un master in Organizzazione e Innovazione nella Pubblica Amministrazione e lavora in Prefettura. Sposato e padre di due bambine, è segretario provinciale di Italia Viva ed è stato consigliere provinciale.

GIUSEPPE DE BERNARDI MARTIGNONI – Classe 1969, padre di due figli, storico consigliere comunale e più volte assessore a Gallarate, ha ricoperto ruoli in Provincia (sia come consigliere che come assessore). Esponente di Alleanza Nazionale prima e di Fratelli d’Italia poi, dal 1982 fa il tassista.

FRANCESCA CARUSO – Classe 1980, avvocato specializzata in diritto civile e diritto di famiglia, iscritta a Fratelli d’Italia dal 2012, è assessore a Sicurezza, Protezione Civile e Polizia Locale e vicesindaco di Gallarate dal 2016. È consulente legale per Eva onlus, centro antiviolenza di Busto Arsizio. Unica donna eletta nel Varesotto in consiglio regionale

LUCA DANIEL FERRAZZI – Nato a Gallarate, classe 1968, sposato e padre di una figlia, tributarista di professione. Eletto consigliere regionale nel 1995 per la prima volta, rieletto nel 2000 e riconfermato alle elezioni del 2005, dal 2008 al 2010 è stato assessore regionale all’Agricoltura in quota Alleanza Nazionale. Nel 2013 è stato eletto nella lista Maroni Presidente e ha ricoperto la carica di presidente della VII Commissione – Cultura, Istruzione, Formazione, Comunicazione e Sport

Le preferenze dei candidati in provincia di Varese

Samuele Astuti del Pd vince a mani basse la sfida dei voti, è lui il mister preferenze della provincia di Varese. Dietro di lui un altro consigliere regionale della scorsa legislatura: il leghista Emanuele Monti. Ancora in casa Lega troviamo la prima miss preferenze (anche se non eletta): è Francesca Brianza. Seguono i Fratelli d’Italia gallaratesi De Bernardi Martignoni e Caruso. Poi ancora il forzista Pietro Zappapimiglio (non eletto) e la leghista Claudia Mazzetti (non eletta), quindi i dem Luca Carignola e Alice Bernardoni e Raffaele Cattaneo (non eletti).