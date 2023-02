Si ribalta con l’Ape sulla strada lacuale a Caldè, 80enne ferito

Incidente stradale con motocarro Ape ribaltato a Caldè: è successo poco dopo le 14.30 sulla Sp68, la strada che segue la sponda lombarda del Lago Maggiore.

Sul posto stanno intervenendo ambulanza della Croce Rossa Gavirate ed elisoccorso da Como, attivati in “codice rosso”, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri della caserma di Dumenza.

Il veicolo a tre ruote si è ribaltato nel punto in cui, poco oltre l’abitato di Caldè, la strada si allontana dalle sponde del lago per un tratto.

La persona coinvolta è un uomo di 80 anni, trasferito in ospedale in “codice giallo”, vale a dire ferito ma non in pericolo di vita.

(Articolo aggiornato alle ore 15.35 di martedì 7 febbraio 2023)