“This is not a game”, la serie di Youtube sulla Aurora 011 Vedano

Sulle piattaforme video negli ultimi anni sono andate in onda delle serie sportive che hanno fatto scuola, filmando le squadre più importanti del mondo nei momenti intimi, dagli uffici degli allenatori agli stadi delle partite, facendo entrare lo spettatore anche negli spogliatoi, uno dei luoghi più sacri e inviolabili dello sport.

Stefano Rossi, un 32enne di Vedano Olona, che su Youtube è conosciuto come Steve, ha deciso così di riprendere quel tipo di serie, ma di riportarla alle origini del calcio, il campo di provincia. Stefano gioca nella squadra del suo paese, l’Aurora 011 Vedano, che milita nel campionato di Serie A Open del Csi di Varese. Parliamo di calcio a 7, quello che tutti i weekend fa muovere migliaia di persone in provincia per tirare calci ad un pallone. “This in not a game”, questo il titolo della webserie che sta ottenendo grande successo.

«Facevo già video tema calcio insieme a Daniele Brogna – spiega Stefano Rossi -, ma più come tifosi del Milan. Dato che gioco a calcio mi è venuta in mente questa idea, ispirandomi alle serie più conosciute. Ho portato la mia proposta alla squadra, che ha accettato con entusiasmo. Insieme a me c’è il videomaker Umberto Punzi, che ovviamente ci segue sempre e ormai è diventato parte del gruppo. Tutto nasce per raccontare il calcio di provincia, quello un po’ più vero. Un’idea più romantica del pallone».

«Il focus della serie è sempre puntata sulla squadra. Abbiamo intrapreso diverse collaborazioni, compresa quella con il telecronista della Lega Calcio Raffaele Pappadà, che mette la propria voce in tutte le partite. Insieme a lui si sono creati diversi tormentoni, soprattutto con i soprannomi dei giocatori. L’allenatore è Stefano Banfi».



Le cose in campo non stanno andando molto bene; molto meglio invece i risultati che hanno riportato le prime puntate – di circa 25 minuti l’una – su Youtube. «La squadra è totalmente nuova – spiega l’ideatore della serie -, perché quest’anno abbiamo deciso di ripartire da zero dopo un anno complicato. Facciamo gli allenamenti a Vedano Olona, sul vecchio campo di via Volta, mentre le partite casalinghe sono allo speedway di Castiglione Olona. Il campionato è partito molto male, con solo 4 punti nel girone di andata e parecchie difficoltà, anche legate agli infortuni. Il 2023 però è iniziato bene, abbiamo vinto la prima del girone di ritorno e speriamo di risalire. Una nota molto positiva è che, nonostante i risultati finora sotto le aspettative, agli allenamenti siamo sempre tutti e il gruppo è unito».

«Riguardo alla serie, il feedback è stato molto positivo. Il canale cresce tanto, ha raggiunto quasi 12mila iscritti, e anche le puntate, oltre alle visualizzazioni, stanno avendo molti commenti. La cosa sta girando e anche le squadre del campionato seguono la serie. Anche sui canali social come Instagram e Tiktok (i link di Instagram e Tiktok, ndr) stiamo registrando buoni numeri e ci sono arrivati anche contatti prestigiosi. Ad esempio presto un ex grande giocatore dell’Inter dovrebbe venire a trovarci per un allenamento; ma questo ve lo sveleremo al momento giusto».