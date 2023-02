Uyba, vittoria senza pensieri contro Vallefoglia

Termina con un netto 3-0 (25-18, 27-25, 25-12) la sfida tra le padrone di casa della e-work Busto Arsizio e la Megabox Ond. Savio Vallefoglia. In meno di un’ora e mezza, Olivotto e compagne hanno conquistato tre punti preziosi per la classifica, che permettono alla Uyba di mantenere l’ottavo posto, l’ultimo disponibile per entrare nei playoff, mettendo ulteriore margine proprio rispetto alle marchigiane. E avvicinando le posizioni superiori.

Le biancorosse sono state padrone del campo e hanno saputo dettare il ritmo del gioco, come dimostrano i risultati netti nel primo e nel terzo parziale (25-18, 25-12). Solo nel secondo Drews e Kosheleva (11 e 10 rispettivamente a referto), hanno provato a prendere in mano la situazione, senza però riuscire a contrastare la determinazione delle farfalle.

Prestazione da incorniciare per la regista Carli Lloyd, MVP della partita e brava ad alzare palloni a tutte le sue attaccanti. Top scorer con 16 punti, Rosamaria (50% offensivo); da sottolineare l’ottima prova di Omoruyi (14 punti, 45% positivo, 3 ace e 2 muri) e di Olivotto (7 punti con 1 ace, 2 muri e il 66% offensivo).

A fina partita coach Musso sottolinea la buona prova delle sue ragazze: “Penso si sia visto il giusto atteggiamento da subito, come a Novara: lo abbiamo avuto nei due fondamentali da cui inizia il gioco, battuta e ricezione. Certo Vallefoglia ci ha anche messo in difficoltà perché è una squadra che sta bene in campo e quando ha iniziato a battere forte con D’Odorico ed Hancock ci ha fatto soffrire. Nonostante questo la squadra è sempre rimasta in campo bene, con la voglia di recuperare, stare attaccata e vincere, anche nel combattuto secondo set. Le partite si devono giocare così, poi i risultati sono una conseguenza: oggi molto bene in fase break, ma possiamo fare sicuramente meglio in attacco”.

A Musso fa eco la capitana, Rossella Olivotto: “Una bellissima partita, sono contentissima per i tre punti e per il gioco: siamo state brave in tutti i fondamentali. Abbiamo lavorato tanto in questi giorni e volevamo riscattare la prestazione dell’andata, quando non avevamo espresso il nostro gioco. Vallefoglia è una squadra forte e noi sapevamo che avremmo dovuto spingere dall’inizio per avere la meglio: ci siamo riuscite”.

Recupero della gara di ritorno playoff CEV Cup

La partita contro la formazione del THY Istanbul verrà recuperata tra le mura della e-work Arena, mercoledì 15 alle ore 19.00, vista l’impossibilità di giocare in territorio turco. L’incasso dell’evento sarà devoluto in beneficenza a sostegno della popolazione turca colpita dal terremoto: sarà dunque un evento decisamente speciale a cui non mancare! Per la partita la società biancorossa ha pensato all’ingresso a posto unico a 10 euro (non saranno validi gli abbonamenti).

In rispetto al lutto nazionale turco, su richiesta del team THY, si chiede ai tifosi di non utilizzare strumenti di tifo (tamburi, trombe, ecc.).

Le prevendite saranno aperte a partire da lunedì 13 febbraio alle ore 12.00 sul sito Viva Ticket e nei punti vendita VivaTicket.

Il tabellino

E-Work Busto Arsizio – Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-0 (25-18, 27-25, 25-12)

E-Work Busto Arsizio: Battista, Degradi 7, Lloyd 4, Monza ne, Montibeller 16, Lualdi ne, Stigrot 1, Colombo, Olivotto 7, Zannoni (L), Omoruyi 14, Zakchaoui 6, Bressan ne

Megabox Ond. Savio Vallefoglia: Piani 2, Furlan ne, Drews 11, D’Odorico 3, Sirressi (L), Aleksic 6, Papa, Mancini 4, Hancock 4, Barbero ne, Berti ne, Kosheleva 10, Lazàro ne

Arbitri: Florian – Canessa

Note. Uyba: errori 9, ace 6, muri 8. Vallefoglia: errori 10, ace 1, muri 5. Spettatori: 2031