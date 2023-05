BPER Banca GS ENS Varese è vice campione d’Italia

Il Gruppo Sportivo ENS Varese ha partecipato al Campionato Italiano Basket FSSI, manifestazione riservata solo per atleti sordi, svoltasi a Castelnovo ne’ Monti (RE) dal 28 al 30 aprile e si è laureato vice campione d’Italia per il secondo anno consecutivo.

A conquistare il titolo italiano è ASD Sordi Pesaro che è riuscita a battere proprio Varese per 72 a 63 e poi Roma per 66 a 56. I varesini non sono riusciti a fermare la “furia” pesarese ma travolgono la società capitolina con un larghissimo 105 a 54. Per GS ENS Varese arrivano però i due premi individuali: miglior giovane a Luca Venturi e MVP del Campionato il bomber Luca Canali.

La squadra varesina composta da un mix di ragazzi giovani ed esperti ha fatto un passo avanti ed è pronta ad affrontare nuovi impegni come il Campionato Italiano 3×3 che si svolgerà a Misano Adriatico nel mese di luglio 2023 e poi il sogno di partecipare l’Eurocup 2023 in Turchia.

Da non dimenticare che la società varesina ha vinto la candidatura per ospitare l’Eurocup 2024 a Varese. Per i meno esperti: è la “Coppa dei Campioni” del basket sordi dove si sfideranno le migliori squadre europee maschili e femminili per conquistare il titolo più ambito