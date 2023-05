Dacia Maraini a Varese con il libro dedicato a Pier Paolo Pasolini

Appuntamento con una delle più autorevoli scrittrici italiane del nostro tempo: Dacia Maraini.

La scrittrice poetessa e saggista è ospite della rassegna Varese Re-Live! venerdì 19 maggio, alle 18 e 30, e incontro il pubblico raccontando di “Caro Pier Paolo”, il volume dedicato all’amico Pier Paolo Pasolini, dove attraverso delle lettere, ripercorre alcuni episodi particolari della loro amicizia, che si svolsero per esempio durante i viaggi in Africa che solevano organizzare durante le feste di Natale.

L’ospite sarà intervistata dal giornalista Mario Visco e sarà a disposizione per le domande del pubblico. A seguire, piccolo buffet offerto, con le gustosità di Zona Franca.

Alle 20.30 proiezione del film “Haiku su un Plum Tree” di Mujah Maraini, nipote della scrittrice. Il documentario narra la storia della famiglia Maraini trasportata nel campo di prigionia di Nagoya, Giappone, a seguito del rifiuto di aderire alla Repubblica di Salò nel 1943. La regista si reca in Giappone per ripercorrere l’esperienza familiare e rielaborarla facendola propria attraverso il recupero della memoria.

Trailer:

Intero € 8,00

Ridotto € 6,50 soci Filmstudio 90, soci Arci, over 65, under 21 e studenti

Ridotto €3,00 soci Filmstudio 90 under 25 Prevendita

Online: bit.ly/webticCinemaTeatroNuovoVarese

Acquistare il biglietto per il film “Haiku sull’albero del prugno” anche per la conferenza delle 18.30.

Evento realizzato in collaborazione tra Filmstudio 90 APS, Giorni Dispari Teatro e Associazione Ma.Ni.. Con il patrocinio del Comune di Varese e il sostegno di Regione Lombardia, Fondazione Comunitaria del Varesotto e Fondazione Cariplo.

Per maggiori informazioni filmstudio90@filmstudio90.it.