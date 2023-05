Dario Terreni ci mancherà. Mancherà anche a me personalmente. Mi incalzava, non mi dava tregua con la sua indomabile passione civile e politica. Era una miniera di idee e un instancabile promotore di iniziative sulle quali amava confrontarsi con i suoi tanti amici. Delle Acli, dell’Ulivo poi PD, del Movimento federalista europeo, con quelli che frequentavano il Monte diviso di Gallarate. La radio legata a quest’ultimo fu una delle attività cui si dedicò da ultimo. Mettendoci anima e corpo, come fece sempre, con il suo spirito indomito e combattivo.

Mi riesce difficile e mi addolora rassegnarmi all’idea che Dario, che tanto amava la vita e l’impegno, alla fine sia stato sconfitto dalla malattia. Neppure l’esperienza di un covid singolarmente acuto ne aveva compromesso le energie fisiche e morali. Poi la botta inattesa, la crisi che lo colpì d’improvviso l’estate scorsa nella sua cara Valle Vigezzo, dove, anche lì, intorno a lui, ci raccoglievamo per riflettere, confrontarci, discutere dei problemi del mondo. Perché era Dario l’anima del gruppo. Avendo egli il carisma dell’amicizia, l’attitudine alle relazioni, nonché il fuoco contagioso dei suoi interessi e delle sue passioni.

Sino all’ultimo, ancorché immobile a letto e afflitto da strazianti dolori, mi chiedeva di dargli una mano per organizzare occasioni di confronto sulle grandi questioni del nostro tempo che gli stavano a cuore: l’Europa, l’uguaglianza, la sorte della sinistra. Ma anche la ricerca interiore, intensificatasi dopo la morte della sua amata consorte, attingendo alla spiritualità benedettina presso il monastero di Dumenza.

Mi piace immaginare che ora, magari incalzando anche il Signore come ha sempre fatto in questa vita, possa finalmente soddisfare la sua inesausta sete di verità e giustizia.

On. Franco Monaco