Il PD apre ufficialmente la propria campagna di tesseramento 2023

Dopo la fase congressuale interna al Partito Democratico, la segretaria nazionale Elly Schlein ha voluto dare subito un segnale importantissimo di confronto riaprendo in tempi rapidi il tesseramento per il 2023.

È in questo quadro che si collocano le giornate del tesseramento previste nel fine settimana del 6 e 7 maggio in molti comuni della provincia di Varese. L’idea che si vuole veicolare è quella di una comunità a portata di mano, come illustrato dal titolo della campagna. I circoli PD si aprono a nuove energie, rafforzando ulteriormente la già ampia comunità, che ha visto nei nostri territori un incremento della propria base tra il 2021 e il 2022.

Gli appuntamenti sono molteplici, a seguire un elenco di iniziative a cui tutti e tutte potranno accedere. Sarà possibile rinnovare la propria tessera o sottoscriverne una nuova direttamente ai gazebo e nei circoli questo fine settimana. È sempre disponibile, inoltre, il tesseramento on line all’indirizzo https://tesseramento.partitodemocratico.it/

Il Responsabile provinciale del tesseramento PD Enrico Torchia commenta: “I risultati del tesseramento 2022, che hanno visto un incremento rispetto all’anno precedente, sono rafforzati dalle immediate richieste di adesione delle ultime settimane: oltre 150 persone hanno richiesto per la prima volta di aderire al PD. È importante sottolineare come l’entusiasmo di una comunità ampia e plurale sia condizione essenziale per rafforzare e innovare un’organizzazione forte, radicata e operativa e come perno di molte amministrazioni locali. Un ringraziamento speciale va ai segretari e alle segretarie di circolo, ai volontari e volontarie per il lavoro di questo fine settimana e a tutti coloro che decideranno di aderire al PD, auguri di buon lavoro”.

A seguire l’elenco delle iniziative che si svolgeranno in questo fine settimana. Ecco l’elenco degli incontri suddivisi per città, luogo e orario:

A Varese, il 6 maggio dalle 10:00 alle 17:00, l’appuntamento si terrà in Piazza del Garibaldino.

A Fagnano Olona, il 6 maggio dalle 15:00 alle 17:00, l’incontro avrà luogo presso la Biblioteca Biagi.

A Luino, il 6 maggio dalle 10:00 alle 19:00, l’appuntamento sarà in Piazza Garibaldi.

A Somma Lombardo, ci saranno due incontri: il 6 maggio dalle 15:30 alle 18:30 e il 7 maggio dalle 9:30 alle 12:00, entrambi in Piazza Municipio, lato farmacia.

A Saronno, il 6 maggio nel pomeriggio, l’appuntamento sarà in Via Garibaldi.

A Busto Arsizio, il 6 maggio dalle 16:00 alle 18:00, l’incontro avrà luogo presso la Sede PD in Viale Repubblica 67.

A Vergiate, ci saranno due appuntamenti: il 6 maggio alle 11:30 e il 7 maggio dalle 10:00 alle 12:00, entrambi in Via Cavallotti 8.

A Cislago, il 7 maggio dalle 8:30 alle 12:30, l’appuntamento sarà in Piazza Toti.

A Laveno, il 6 maggio dalle 9:30 alle 18:00, l’incontro avrà luogo in Via Gramsci 11.

A Gallarate, il 7 maggio in mattinata, l’appuntamento sarà in Piazza Libertà.

A Castellanza, ci saranno due incontri: il 5 maggio in mattinata e il 7 maggio in mattinata, entrambi presso Piazza San Bernardo e Piazza Paolo VI.

A Besnate, il 7 maggio alle 11:30, l’appuntamento sarà presso la Pizzeria Pizza Più.

A Malnate, il 6 maggio dalle 9:30 alle 12:30, l’incontro avrà luogo in Via San Francesco, nell’area del mercato.

A Induno Olona, ci saranno due appuntamenti: il 6 maggio dalle 16:30 alle 18:30 e il 7 maggio dalle 10:00 alle 12:00, entrambi in Pizza Foscarini.

A Gavirate, il 6 maggio dalle 10:30 alle 12:30, l’appuntamento sarà in Via Gerli Arioli, presso la sede PD.

A Caronno Pertusella, il 7 maggio nel pomeriggio, l’incontro avrà luogo in Via Adua 205.

A Samarate, il 6 maggio dalle 9:00 alle 12:00, l’appuntamento sarà in Piazza Italia.

A Besozzo, il 4 maggio dalle 9:00 alle 12:00, l’incontro avrà luogo nell’area del mercato.

A Sangiano, il 6 maggio dalle 9:00 alle 12:00, l’appuntamento sarà in Via Besozzi.

A Tradate, il 6 maggio in mattinata, l’incontro avrà luogo presso la Galleria Bertoli Corso Bernacchi.

A Cardano al Campo, il 7 maggio dalle 9:00 alle 12:00, l’appuntamento sarà in Via Vittorio Veneto 1.