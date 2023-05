La Croce Rossa annulla il villaggio in programma sabato e invita a donare per le popolazioni della Romagna

Le previsioni meteorologica hanno indotto la Croce Rossa di varese ad annullare il villaggio della CRI che si sarebbe dovuta tenere sabato 20 maggio in corso Matteotti a Varese.

L’evento annuale del Comitato di Varese, Gazzada Schianno e Tradate della Croce Rossa Italiana per presentare alla cittadinanza i vari ambiti di azione che vedono impegnati ogni giorno dipendenti e volontari, non verrà fatto ma rimane l’intento di coinvolgere la popolazione nelle attività della CRI impegnata nello stato di emergenza per l’alluvione in Emilia Romagna .

La scelta, condivisa subito dall’intero Comitato, di bloccare l’organizzazione del “VILLAGGIO C.R.I.” – con cui l’appuntamento è solo rimandato, probabilmente al prossimo autunno – rappresenta tutti i valori dell’emblema che abbiamo l’onore di indossare, e primo tra tutti il soccorso a chi soffre e ha bisogno di aiuto.

Le richieste di supporto nelle zone del disastro, già arrivate nelle giornate scorse, hanno attivato nell’immediato la macchina organizzativa interna, che dopo una rapida valutazione ha reputato opportuno concentrare tutte le risorse sia umane che materiali per soccorrere la sfigurata Emilia Romagna.

Anche il Comitato di Varese, Gazzada Schianno e Tradate, con il proprio personale, ha confermato l’impegno in prima linea per contribuire nelle operazioni di soccorso ed evacuazione della popolazione. Sono infatti oltre 14.000 coloro che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni, e le necessità aumentano di ora in ora.

Le donazione permetteranno di sostenere la comunità e i territori colpiti e ascoltare ogni richiesta di aiuto.

Beneficiario: Associazione della Croce Rossa Italiana ODV

Banca: Unicredit SPA

IBAN: IT93H0200803284000105889169

BIC SWIFT: UNCRITM1RNP

Causale: ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA