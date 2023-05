Lo Yaka batte anche Mantova e fa un altro passo verso la A3

Un’altra serata dalla grande atmosfera al Palazzetto di via Gasparotto a Malnate dove lo Yaka Volley conquista un’altra preziosa vittoria ai playoff e ora è a solo un passo – forse anche meno – dalla promozione in Serie A3.

Vittima di turno dei ragazzi di coach Mattiroli è stato il Gabbiano Mantova, sconfitto 3-1 (25-16 25-17 17-25 27-25) con un’altra prestazione solida e di altissimo livello. I malnatesi dominano nei primi due set, il Gabbiano risorge nel terzo mentre al quarto è scontro all’ultimo respiro con lo Yaka che la spunta ai vantaggi.

L’ultimo ostacolo tra lo Yaka e la A3 è lo Scanzorosciate; un ultimo gradino da salire per far partire la festa e raggiungere un traguardo storico per la società, fiore all’occhiello del tessuto sportivo di Malnate e del Varesotto.