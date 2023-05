Presto via anche la seconda casetta in legno della pista da fondo di Brinzio

Continua il dibattito sulla crisi della pista da sci di fondo di Brinzio dove per la contestazione di un abuso edilizio è stata rimossa la casetta in legno del Centro Fondo Brinzio, realtà che gestisce il tracciato, un anello di oltre 5 chilometri che negli inverni nevosi attira migliaia di sportivi.

Mercoledì sera si è tenuta una riunione del consiglio direttivo delle associazioni che gravitano attorno alla pista da fondo per fare il punto della situazione: «Comunicheremo all’amministrazione quando saranno terminati i lavori di smantellamento e nel contempo segnaleremo la necessità di un avere un minimo di struttura per garantire il servizio», hanno fatto sapere i volontari.

«Il parere è unanime nel proseguire con lo smantellamento anche della seconda casetta attenendoci alle direttive del Comune. Da parte dell’amministrazione non sono giunti messaggi o telefonate. Abbiamo precisato che le casette sono state cedute a titolo completamente gratuito, cosa che non era cosi chiara tra l’opinione pubblica. Ribadiamo la nostra linea nel non voler procurare od alimentare scontri o polemiche con l’amministrazione», concludono i volontari.

Intanto venerdì mattina alle ore 11.00 presso nel polo dell’Università dell’Insubria di Varese di via Monte Generoso ci sarà l’inaugurazione della pista di ski roll e saranno presenti i volontari del Centro Fondo Brinzio assieme ai colleghi dello Sci nordico Varese, le autorità ed alcuni rappresentanti della Federazione italiana sport invernali ai quali verrà probabilmente esposto il problema sorto in questi giorni.