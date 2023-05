Quarto sweep stagionale per la Inox Team Saronno

La Inox Team Saronno ha centrato la terza doppietta stagionale consecutiva – la quarta del 2023 – espugnando il campo della Sestese nelle due sfide disputate sabato 29 aprile. La squadra allenata dal manager Manson si è infatti imposta per 13-0 al sesto inning in gara uno e per 11-4 nel secondo incontro. Grazie a questi risultati, la Inox Team si conferma al secondo posto, ad una partita di distacco dal Forlì capolista. Longhi e compagne affronteranno le Blue Girls Pianoro nella prossima giornata, in programma sabato 6 maggio a Saronno alle ore 16.00.

Gara Uno: Sestese – Inox Team Saronno 0 a 13 (al 6° inning)

IL TABELLINO

La Inox Team Saronno parte subito forte nel primo incontro, segnando in apertura con una valida di Milagros Lozada ai danni della partente Federica Baule. Sembra l’inizio di una gara in discesa per le lombarde, ma le padrone di casa riescono ad arginare l’attacco avversario e a restare a stretto contatto nel match. Al quarto inning il Saronno realizza il punto del 2-0 grazie a un singolo di Sara Brugnoli. In pedana, invece, Alice Nicolini subisce poco o nulla da parte dell’attacco del Sesto Fiorentino e, nell’unico momento di difficoltà nella quinta ripresa – quando subisce due valide – non si scompone ed esce alla grande senza concedere punti agli avversari. Al cambio campo il Saronno dilaga e pone fine anzitempo alla contesa segnando 11 volte con altrettante battute valide, tra cui i doppi di Trzcinski, Lozada e Pietroni. La partita finisce così 13-0. Da segnalare l’ottimo esordio stagionale da parte di Noa Armirotto con 2 valide in 2 turni nel box per 2 punti battuti a casa.

Gara Due: Sestese – Inox Team Saronno 4 a 11

Così come in gara uno, anche la seconda partita tra la Inox Team e la Sestese è particolarmente equilibrata nelle prime riprese di gioco. Il Saronno segna infatti 3 punti al primo inning con i doppi di Lozada, Armirotto e la valida di Brugnoli. Al cambio campo le valide di Makemson e Carletti ai danni Stephanie Trzcinski portano il risultato sul 3-2. Le emozioni non finiscono qui: al secondo Lozada batte una valida da 2 RBI, mentre Makemson riporta in partita la Sestese con un fuoricampo da 2 punti. Nella ripresa successiva, sul punteggio di 5-4, Fabrizia Marrone batte un singolo da 2 RBI e spinge il Saronno sul 7-4. Trzcinski riesce a imbrigliare le mazze avversarie e l’attacco del Saronno chiude i giochi negli ultimi due inning: al sesto con una volata di sacrificio di Brugnoli e al settimo con la valida ed RBI – primo in Serie A1 – di Camilla Fazio e il doppio da 2 punti di una scatenata Lozada. Finisce 11-4 per la Inox Team che ottiene così la sesta vittoria di fila.

IL TABELLINO