Una serata con i giochi da tavolo in biblioteca

Evento finale per l’iniziativa “Gavirate in Gioco” dedicato alla scoperta del vero gioco da tavolo. Giovedì 25 maggio alle ore 20:30 appuntamento alla Biblioteca Luigi Zanzi di Gavirate per trascorrere una serata tutti insieme con i giochi da tavolo. Dixit, Insoliti sospetti, Quarto!, Bang, Lupus in tavola, The mind e molti altri. Per partecipare iscrizioni a biblioteca@steingavirate.edu.it