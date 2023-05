Visita oculistica? Appuntamento nel 2027

Quattro anni attesa per una visita oculistica con il sistema sanitario per un ragazzino affetto da miopia. E’ quanto ci segnala la nostra lettrice Raffaella, che nei giorni scorsi accedendo al portale di Regione Lombardia ha provato a prenotare e si è vista rispondere dal sistema che il primo posto libero è per il 23 marzo 2027. Convinta che si trattasse di un errore del sistema si è messa in contatto con il centralino regionale, per scoprire che no, non c’erano errori: in provincia di Varese nessun posto disponibile prima di quella data.

Ecco cosa scrive Raffaella (allegando anche la schermata del portale come prova):

“Da lavoratrice e contribuente lombarda mi sembra d’obbligo segnalare la seguente inefficienza. Prenoto una visita oculistica dal portale di Regione Lombardia per mio figlio di 12 anni, miope da tre anni, e come prima data disponibile mi da il 23 marzo 2027 a Castellanza. In quella data il ragazzo avrebbe ormai sedici anni.

Sperando che si tratti di un malfunzionamento del portale, contatto il contact center regionale che mi conferma che a Varese e provincia al momento non c’è alcuna disponibilità neanche presso centri convenzionati.

Rammaricata per la situazione non mi resta che prenotare privatamente e segnalare la paradossale inefficienza con la speranza che venga risolta al più presto”.