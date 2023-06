A Malnate il sabato è dedicato ai laboratori artistici per bambini

Saranno tre gli appuntamenti dedicati ai laboratori artistici per i bambini di Malnate. Tre proposte rivolte i piccoli cittadini per sperimentare diverse forme d’arte e mettere in pratica le proprie abilità.

Si parte sabato 10 giugno con il laboratorio di ceramica “Dal museo al parco: animaletti in fuga”. Ogni partecipante modellerà con la creta rossa gufi, uccellini, bruchi, farfalle e altri animali appartenenti alla fauna del parco o conservati al museo “Realini” per farli “rivivere” artisticamente. L’appuntamento per un massimo di 15 bambini dai 5 ai 10 anni.

Seconda proposta sabato 17 giugno con il laboratorio di incisione “Albero: variazione sul tema”, per creare un piccolo libro “a fisarmonica” componendo e stampando a secco con un torchio calcografico a stella. Anche in questo caso il ritrovo è rivolto a un massimo di 15 bambini dai 6 ai 10 anni.

Terzo e ultimo incontro sarà sabato 24 giugno per il laboratorio di incisione all’acquaforte “Alice nel Paese delle Meraviglie” per realizzare un’opera a tema sperimentando la particolare tecnica. Proposta per un massimo di 15 bambini dagli 8 ai 12 anni.

I laboratori sono gratuiti ma è necessaria l’iscrizione: Biblioteca civica tel. 0332 427729 biblioteca@comune.malnate.va.it

In caso di maltempo i laboratori si terranno al Museo “Realini”