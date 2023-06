Ambiente e igiene urbana: nuove date del Centro ambientale mobile a Varese

È stato definito il nuovo calendario del CAM (Centro ambientale mobile), il container attrezzato posizionato in vari punti della città di Varese, dal centro ai quartieri, dove è possibile consegnare particolari tipologie di rifiuti, come piccoli apparecchi elettrici, componenti elettronici, computer, stampanti, lettori CD, DVD, piccoli elettrodomestici, giocattoli elettrici, lampadine. Sarà inoltre possibile smaltire oli da cucina e altro ancora.

Dal 10 giugno al 23 settembre il CAM sarà in diversi punti della città, nella fascia oraria dalle 8.00 alle 12.00.

CALENDARIO CAM

Sabato 10 giugno in Parcheggio Di Via Per Bodio (Capolago)

Lunedì 12 giugno in Piazza Della Repubblica (retro Del Teatro)

Sabato 17 giugno in Via Dei Cavalli (parcheggio Del Cimitero Bizzozzero)

Sabato 24 giugno in Piazzale Bulfaretti (San Carlo)

Sabato 1 luglio in Piazza Spozio (San Fermo)

Sabato 8 luglio in Largo Grazia Deledda (Bustecche)

Lunedì 10 luglio in Piazza Della Repubblica (retro Del Teatro)

Sabato 15 luglio in Via Trolli (parcheggio Del Cimitero Di Casbeno)

Sabato 22 luglio in Via Mulini Grassi (parcheggio Del Cimitero Di Sant’Ambrogio)

Sabato 29 luglio in Strada Provinciale 62 (Rasa)

Sabato 5 agosto in Piazzale Roma (Schiranna)

Sabato 9 settembre in Largo Martiri Della Liberta’ (ippodromo)

Lunedì 11 settembre in Piazza Della Repubblica (retro Del Teatro)

Sabato 16 settembre in Piazzale Roma (Schiranna)

Sabato 23 settembre in Piazzale Don Giuseppe Tornatore

Tutti i dettagli disponibili su varesepulita.it.