Comunicatori ambientali si diventa, ecco il master dell’Insubria

Ormai giunto alla terza edizione, riparte anche quest’anno il master di primo livello“Fauna e Human Dimension – Professionisti della Comunicazione per la Fauna, l’Ambiente e il Paesaggio“. (QUI TUTTE LE INFORMAZIONI) proposto dall’Università dell’Insubria in collaborazione con Fondazione Edmund Mach, Muse – Museo delle Scienze di Trento, Istituto Oikos (Milano) e il quotidiano online VareseNews.

Il master si rivolge sia a chi fa comunicazione e intende sviluppare e approfondire conoscenze in ambito naturalistico e ambientale, sia a chi già possiede questo background formativo ma vuole acquisire gli strumenti necessari per operare professionalmente nel campo della divulgazione.

Il punto di forza del master è nel connubio fra lezioni teoriche – che offrono un solido punto di partenza per la comprensione delle problematiche – e attività pratiche, attraverso le quali gli studenti sviluppano esperienze di immersione in contesti esemplari, valorizzati come esclusivi casi di studio. Un percorso estremamente dinamico e coinvolgente, dove si apprende e si sperimenta col supporto di docenti e professionisti della comunicazione accuratamente selezionati dal comitato scientifico-didattico del master.

Il master prenderà il via il 2 ottobre 2023, con i moduli di base erogati con lezioni online. Le attività pratiche si svolgeranno a partire da novembre, con una settimana al mese di esercitazioni svolte con il coinvolgimento di professionisti della comunicazione della natura, dell’agricoltura e del paesaggio, in contesti di assoluta eccellenza, fra Trentino e Lombardia.

Il percorso didattico è a numero chiuso per massimo 30 partecipanti, con preiscrizioni entro il 15 settembre. La quota di partecipazione è di 2.750 euro. Grazie al contributo di Amici della Terra Varese onlus è possibile ottenere una copertura totale e/o parziale della quota di iscrizione sulla base di una graduatoria di merito.

Per info e iscrizioni: http://uagra.uninsubria.it/master-faunahd