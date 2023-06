L’Inter torna da Istanbul, rientro mesto a Milano Malpensa

Rientro mesto per giocatori e dirigenti dell’Inter, dopo la sconfitta a Istanbul nella finale di Champions League: il gruppo è rientrato subito, arrivando all’alba a Milano Malpensa, da dove erano partiti due giorni fa.

Il volo privato con la squadra, lo staff e la dirigenza è atterrato a Malpensa poco dopo le 5.30, al terminal Sea Prime, quello usato dai voli privati. L’amministratore delegato Beppe Marotta ha ringraziato, accompagnato tra gli altri da Alessandro Antonello e Piero Ausilio. Poi tutti hanno lasciato l’aeroporto: alcuni in taxi (come Onana, Dumfries, Carboni e Lautaro, riferisce SkySport), altri, come il presidente Steven Zhang, in auto. La maggior parte del gruppo, però, è tornato in città con il pullman nerazzurro.

Ad attendere la squadra c’era anche un piccolo gruppo di tifosi. Il grosso dei supporter nerazzurri che erano a Istanbul rientrerà invece nelle prossime ore con i voli ordinari.